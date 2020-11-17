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Espreso.tvОбществоВласти Ужгорода освободили от уплаты единого налога предпринимателей, которым постановление правительства запрещает работать

Власти Ужгорода освободили от уплаты единого налога предпринимателей, которым постановление правительства запрещает работать


фото: ukrinform
Горсовет Ужгорода освободил бизнес, деятельность которого приостановлена правительством во время карантина, от уплаты единого и земельного налога и платы за аренду коммунального имущества в декабре 2020 года

Об этом сообщил действующий мэр Ужгорода Богдан Андреев в Facebook.

"Сегодня на внеочередной сессии горсовета приняли решение, которым на декабрь освобождаем предпринимателей I и II групп плательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать от уплаты единого налога", - рассказал мэр.

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Андреев отметил, что на декабрь 2020 года в Ужгороде решили освободить малый и средний бизнес, деятельность которого приостановлена постановлением Кабмина, и от уплаты земельного налога и за аренду коммунального имущества.

"До конца карантина возобновили действие решения горсовета - об освобождении от уплаты за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов. Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям" удержаться на плаву "в эти нелегкие для всего мира месяца пандемии", - отметил Богдан Андреев.

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"Это - вопросы, которые в компетенции городского совета. Кроме того, приняли также обращение к кабинету министров Украины, чтобы рассмотрели возможность освободить эту категорию предпринимателей от уплаты единого социального взноса - как за себя, так и за наемных работников, а также продлить действие постановления кабмина о назначении и выплате пособия на детей физическим лицам-предпринимателям I и II группы плательщиков единого налога ", - добавил мэр.

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