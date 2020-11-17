Вакцина от COVID-19: США помогут Украине в ускорении подписания контрактов

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по вопросу обеспечения оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, так как именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Со своей стороны министр здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар отметил, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США. Он пообещал способствовать усилению коммуникации МЗ Украины с такими компаниями-производителями вакцин как Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контрактов по получению вакцины.

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