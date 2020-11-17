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Espreso.tvОбществоВ ВСУ от коронавируса умерло 24 военнослужащих, 2401 военный болеет

В ВСУ от коронавируса умерло 24 военнослужащих, 2401 военный болеет


фото: reuters
В украинской армии зафиксировали двадцать четвертую смерть от коронавируса. Мужчина имел хронические сопутствующие заболевания

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"К сожалению в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 24 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий заболел 14 октября, лечился самостоятельно, а за помощью обратился 19 октября, и в дальнейшем был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с диагнозом: Коронавирусная болезнь COVID-19, внебольничная правосторонняя пневмония.

"17 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата", - сообщили в Медсилах.

Военнослужащий хронические сопутствующие заболевания.

Также в командовании Медсил заметили, что по состоянию на 17 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 2401 человек.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 129 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 22 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

В свою очередь дома под наблюдением медицинской службы находится 107 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели 5614 человек. А на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 368 человек.

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