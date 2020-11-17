В Ужгороде члены УИК массово отказываются работать, - ОПОРА

17 ноября, 2020, 12:50

Во втором туре выборов городского головы Ужгорода члены УИК от разных партий массово отказываются от работы

Об этом рассказала председатель Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии Руслана Куберка, передает " ОПОРА ".

В теризбиркоме отмечают, что партии, которые выдвигали членов УИК для организации выборов отказываются делать замены больных и тех, кто отказался от работы в комиссиях.

"У нас достаточно плачевная ситуация, люди массово отказываются. Поэтому мы просим субъектов представления отказаться от квоты, чтобы мы могли подали людей в комиссии от ТИК. На второй тур состав комиссий не меняется, то есть должны работать в УИК те же люди. То есть , если человек сейчас отказывается предоставить ей замену может только политическая партия, которая является субъектом представления, но сейчас они отказываются это делать, ведь штабы уже не работают. Мы изучаем вопрос, чтобы найти выход из ситуации ", - объяснила Руслана Куберка.

В ТИК Ужгорода уточнили, что на каждом участке в городе отказываются работать около пяти человек. Кроме этого, есть и такие, которые заболели, поэтому не могут работать по состоянию здоровья.

Как сообщает наблюдательница "ОПОРЫ", 16 ноября на заседании Ужгородского городского ТИК рассмотрели и приняли постановление о заявлении политических партий "КМКС" Партия венгров Украины "и" Демократическая партия венгров Украины "об отказе от квоты на всех своих членов УИК.

Отметим, согласно части 8 статьи 281 Избирательного кодекса Украины подготовка и проведение повторного голосования осуществляются участковыми избирательными комиссиями в том же составе, который проводил голосования на соответствующих выборах в соответствующих избирательных округах.

Напомним, 22 ноября во втором туре выборов за кресло мэра Ужгорода поборются действующий мэр Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей

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