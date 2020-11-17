В Украине в течение суток - 11 968 новых случаев COVID-19, умерло 159 человек
Об этом сообщает прес-служба МОЗ.
В течение суток 16 ноября было зафиксировано 11968 новых случаев коронавируса (из них дети - 516, медработники - 565), 159 пациентов умерли, 6786 - выздоровели.
г. Киев - 52642 случаи;
Винницкая область - 14 103 случая;
Волынская область - 19 297 случаев;
Днепропетровская область - 22 877 случаев;
Донецкая область - 17 713 случаев;
Житомирская область - 23 447 случаев;
Закарпатская область - 19 826 случаев;
Запорожская область - 20 025 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
Киевская область - 25 787 случаев;
Кировоградская область - 3753 случая;
Луганская область - 5215 случаев;
Львовская область - 37 970 случаев;
Николаевская область - 12 998 случаев;
Одесская область - 34 176 случаев;
Полтавская область - 15 884 случая;
Ровенская область - 25 596 случаев;
Сумская область - 18 903 случая;
Тернопольская область - 23 938 случаев;
Харьковская область - 48 586 случаев;
Херсонская область - 7357 случаев;
Хмельницкая область - 23 547 случаев;
Черкасская область - 14 233 случая;
Черновицкая область - 28692 случаи;
Черниговская область - 12 120 случаев.
"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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