В Симферополе оккупанты ограничили подачу воды гражданам до 4 часов в сутки

17 ноября, 2020, 08:22

С 17 ноября из-за критической ситуации с наполненностью водохранилищ оккупационная власть сократила подачу воды в столицу полуострова

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

Со вторника, 17 ноября, жители Симферополя смогут пользоваться водой только 4:00 в сутки: со вторника по четверг - с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье - с 18 : 00 до 22:00.

Отметим, ранее воду в дома в Симферополе подавали по 3:00 утром и по три вечером.

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Ситуация с питьевой водой в Крыму резко ухудшилась в начале 2020 года, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели много водоемов, а запас воды в водохранилищах критически снизился. В Симферополе и пригородах с целью экономии воду отключали в рабочее время и по ночам, почасовой график подачи ввели в курортных городах Алушта и Партенит, в Севастополе из-за дефицита питьевой воды объявили "режим повышенной готовности". По прогнозам ученых, засуха в Крыму может продолжаться и в 2021 году.

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Напомним, в российской оккупации Крыма около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, куда вода попадала из Днепра. После оккупации полуострова Украине канал перекрыла.

Российские оккупанты с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. Для этого собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены. В октябре правительство России представил очередной "комплексный план" обеспечение водоснабжения Крыма, стоимость которого оценена в 48 млрд рублей.

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