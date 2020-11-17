В Раде собирают подписи за отставку правительства Шмыгаля
Об этом в Facebook сообщил народный депутат партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
"Требуем, чтобы это правительство ушло в отставку! Самодеятельность этого "студенческого кружка КВН" просто уничтожает страну", - написал Гончаренко.
Он подчеркнул, что локдаун выходного дня является "нокдауном для всей экономики, малого бизнеса и сферы обслуживания".
По словам Гончаренко, нынешнее правительство, принимая в качестве примера Германию, США и другие страны, где действительно усилили нормы карантина, не учитывают, что там для бизнеса сделали налоговые каникулы, выплачивают компенсации и делают другие шаги навстречу.
"А у нас что? Срочно закрыли тысячи бизнесов по всей Украине и чихать хотели на то, что десятки тысяч людей остаются без работы и без средств к существованию", - отметил Гончаренко.
По мнению народного депутата, нынешнее правительство нужно отправить не только на изоляцию, но и в отставку. По его словам, уже 80 народных депутатов подписали постановление об освобождении правительства.
"Призываю коллег присоединяться. Время по-взрослому бороться с пандемией и спасать Украину от непрофессионализма и дилетантства", - призвал Гончаренко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-