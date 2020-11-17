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Espreso.tvЭкономикаВ Раде собирают подписи за отставку правительства Шмыгаля

В Раде собирают подписи за отставку правительства Шмыгаля


фото: eurosolidarity.org
По словам народного депутата партии "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, в Раде собрали уже 80 подписей за отставку нынешнего правительства

Об этом в Facebook сообщил народный депутат партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"Требуем, чтобы это правительство ушло в отставку! Самодеятельность этого "студенческого кружка КВН" просто уничтожает страну", - написал Гончаренко.

Он подчеркнул, что локдаун выходного дня является "нокдауном для всей экономики, малого бизнеса и сферы обслуживания".

По словам Гончаренко, нынешнее правительство, принимая в качестве примера Германию, США и другие страны, где действительно усилили нормы карантина, не учитывают, что там для бизнеса сделали налоговые каникулы, выплачивают компенсации и делают другие шаги навстречу.

"А у нас что? Срочно закрыли тысячи бизнесов по всей Украине и чихать хотели на то, что десятки тысяч людей остаются без работы и без средств к существованию", - отметил Гончаренко.

По мнению народного депутата, нынешнее правительство нужно отправить не только на изоляцию, но и в отставку. По его словам, уже 80 народных депутатов подписали постановление об освобождении правительства.

"Призываю коллег присоединяться. Время по-взрослому бороться с пандемией и спасать Украину от непрофессионализма и дилетантства", - призвал Гончаренко.

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