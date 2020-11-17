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Espreso.tvОбществоВ Полтаве полицейское авто сбило насмерть пешехода

В Полтаве полицейское авто сбило насмерть пешехода


фото: dbr.gov.ua
В Полтаве Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием патрульного авто

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

"По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный, управляя служебным автомобилем" Skoda Rapid ", совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на автомобиль и назначен ряд специальных экспертиз.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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