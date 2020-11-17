В Полтаве патрульный сбил насмерть пешехода
17 ноября, 2020, 17:28
В Полтаве автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.
"Патрульный на служебном автомобиле Skoda Rapid совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи.
По данному факту возбуждено дело за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Сейчас решается вопрос об аресте машины, назначен ряд специальных экспертиз.
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