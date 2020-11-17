В оккупированном Крыму продают винзавод "Массандра"
17 ноября, 2020, 19:31
"Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" продает винзавод "Массандра"
Об этом сообщает Meduza.
На торги выставлены 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" с начальной стоимостью - 5,3 млрд рублей.
Аукцион назначен на 14 декабря.
"Массандра" - старейший и крупнейший винзавод Крыма, который Россия "национализировала" после аннексии полуострова весной 2014 года.
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