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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму продают винзавод "Массандра"

В оккупированном Крыму продают винзавод "Массандра"

"Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" продает винзавод "Массандра"

Об этом сообщает Meduza.

На торги выставлены 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" с начальной стоимостью - 5,3 млрд рублей.

Аукцион назначен на 14 декабря.

"Массандра" - старейший и крупнейший винзавод Крыма, который Россия "национализировала" после аннексии полуострова весной 2014 года.

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