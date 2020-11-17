В Нидерландах в отелях и офисах обнаружили письма с неизвестным порошком
17 ноября, 2020, 22:07
В Нидерландах, в отелях и офисах девяти городов страны, обнаружили письма с порошком
Об этом сообщает NOS, передает Укринформ.
"Письма с порошком обнаружили по меньшей мере в девяти городах страны, сообщает полиция. В частности, речь идет о двух отелях и двух офисах в Амстердаме и больнице в Роттердаме", - говорится в сообщении.
От таких писем никто не пострадал. Пока неясно, что именно было в конвертах.
После находки все получатели сразу вызвали милицию. Продолжается следствие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-