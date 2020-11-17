В Нидерландах в отелях и офисах обнаружили письма с неизвестным порошком

Об этом сообщает NOS, передает Укринформ.

"Письма с порошком обнаружили по меньшей мере в девяти городах страны, сообщает полиция. В частности, речь идет о двух отелях и двух офисах в Амстердаме и больнице в Роттердаме", - говорится в сообщении.

От таких писем никто не пострадал. Пока неясно, что именно было в конвертах.

После находки все получатели сразу вызвали милицию. Продолжается следствие.

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