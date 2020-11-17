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Espreso.tvОбществоУменьшить количество случаев COVID-19 вдвое: в Кабмине объяснили цель внедрения "карантина выходного дня"

Уменьшить количество случаев COVID-19 вдвое: в Кабмине объяснили цель внедрения "карантина выходного дня"

По словам министра без портфеля Олега Немчинова, целью введения "карантина выходного дня" было ограничение активности украинцев, "чтобы разорвать цепочку заболеваемости"

Об этом заявил министр без портфеля Олег Немчинов в интервью " РБК-Украина ".

Министр пояснил, что в Кабмине надеялись, что их инициатива будет стимулировать украинцев оставаться дома с семьей на выходные. Именно поэтому ограничения правительства касаются всего, кроме магазинов продуктовой группы, аптек и т.

"Я не знаю, будет ли это" бутылочное горлышко ", (эффект" бутылочное горлышко "- сокращение количества чего-либо после определенного события, - ред) потому что в действительности основная цель, которая скомуникована главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям "соблазна" лишнего перемещения ", - заявил он.

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Немчинов отметил, что, по прогнозу СНБО, если бы не усилили карантин, то в декабре было бы 20-25 тыс. случаев в сутки.

"Цель - разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели тех, которые есть сейчас", - пояснил министр.

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