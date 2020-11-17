Уменьшить количество случаев COVID-19 вдвое: в Кабмине объяснили цель внедрения "карантина выходного дня"
Об этом заявил министр без портфеля Олег Немчинов в интервью " РБК-Украина ".
Министр пояснил, что в Кабмине надеялись, что их инициатива будет стимулировать украинцев оставаться дома с семьей на выходные. Именно поэтому ограничения правительства касаются всего, кроме магазинов продуктовой группы, аптек и т.
"Я не знаю, будет ли это" бутылочное горлышко ", (эффект" бутылочное горлышко "- сокращение количества чего-либо после определенного события, - ред) потому что в действительности основная цель, которая скомуникована главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям "соблазна" лишнего перемещения ", - заявил он.
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Немчинов отметил, что, по прогнозу СНБО, если бы не усилили карантин, то в декабре было бы 20-25 тыс. случаев в сутки.
"Цель - разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели тех, которые есть сейчас", - пояснил министр.
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Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.
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При этом целый ряд украинских городов отказалась выполнять это предписание правительства.
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К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .
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В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малым предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" , а также идти работать в больнице в связи с введением карантина выходного дня.
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В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о отмене карантина выходного дня.
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