Украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Об этом сообщает vringe.com.
Украинец признался, что Кроуфорд не горит желанием драться с ним.
"Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими на профессиональном уровне. Верю, что наш бой с Кроуфордом стал бы претендентом на бой года. Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не проявляли желания драться со мной", - рассказал Тарас Шелестюк.
Непобедимый американец Теренс Кроуфорд в 2017 году стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, однако позже отказался от нескольких титулов.
Тарас Шелестюк является чемпионом мира среди любителей 2011 года, на профессиональном ринге украинец выиграл все свои 18 боев.
- В феврале Тарас Шелестюк победил аргентинца Луиса Альберто Верона.
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