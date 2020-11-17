Twitter назначил хакера "Маджа" главой службы безопасности

17 ноября, 2020, 10:19

16 ноября Петер Затко, известный как "Мадж", возглавил службу безопасности Twitter

Об этом сообщает Reuters .

Twitter предоставил "Маджа" широкие полномочия по управлением главными функциями безопасности. Сначала хакер потратит от 45 до 60 дней на проверку. Петер Затко заявил журналистам, что изучит информационную безопасность компании, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также инжиниринг медиагиганта.

Справка: Последние годы Затко курировал безопасность системы электронных платежей Stripe. До этого он работал над специальными проэктам в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны (DARPA) Пентагона. Карьера Затко началась в 1990-х, когда он одновременно выполнял секретную работу для государственного подрядчика и был одним из лидеров Cult of the Dead Cow (хакерской группы, которая известна тем, что выпускает хакерские инструменты для Windows).

"Я не знаю, сможет ли кто-то когда-нибудь решить проблему безопасности Twitter, но он был бы первым в моем списке", прокомментировал назначение "Маджа" Дэн Кауфман - его босс в DARPA, который сейчас работает в Google.

Напомним, летом этого года трое хакеров сумели сломать более сотни аккаунтов в Twitter: среди жертв взломщиков - Барак Обама, Илон Маск, Билл Гейтс, Канье Уэст, Джо Байден, Джефф Безос.

Тогда хакеры от имени знаменитостей призвали переводить им средства в криптовалюте на указанный счет и обещали вернуть сумму в двойном размере. Таким образом они получили более $ 100 тыс.

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Злоумышленниками оказалось трое юношей 17, 19 и 22 лет. Подозреваемых задержали. 17-летнего Грэма Кларка назвали лидером преступной группировки, сломало Twitter-аккаунты. Его будут судить как взрослого за 30 обвинениями - это позволяют законы штата Флорида.

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