Турецкие депутаты разрешили отправку военных в Азербайджан
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Парламент Турции принял закон об отправке военных в Азербайджан", - говорится в сообщении.
В тексте документа прописаны условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требование официального Баку по формированию Общего центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня.
"Место Общего центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе.
Администрация Эрдогана определит рамки миссии, численность персонала и сроки ее действия.
- Напомним, что Российская Федерация перебрасывает в Нагорный Карабах реактивные системы залпового огня.
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