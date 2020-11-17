Турецкие депутаты разрешили отправку военных в Азербайджан

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Парламент Турции принял закон об отправке военных в Азербайджан", - говорится в сообщении.

В тексте документа прописаны условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требование официального Баку по формированию Общего центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня.

"Место Общего центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе.

Администрация Эрдогана определит рамки миссии, численность персонала и сроки ее действия.

Напомним, что Российская Федерация перебрасывает в Нагорный Карабах реактивные системы залпового огня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb