Трамп хочет сократить американские контингенты в Афганистане и Ираке до инаугурации Байдена, - CNN
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, командующие контингентов уже извещены о намерениях администрации 45 президента США Дональда Трампа.
Журналисты заявляют, что Пентагон приказал командирам быть готовыми начать сокращение числа американских военных в Афганистане и Ираке до 2500 человек.
Сейчас в Афганистане находится около 4500 американских военных, а в Ираке - почти 3000.
Пентагон и Белый дом пока не ответили на официальные запросы CNN.
Отметим, по предварительным результатам, бывший вице-президент США Джо Байден был избран президентом. Инаугурация новоизбранного президента США должна состояться 20 января 2021 года.
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