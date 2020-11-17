Трамп хочет сократить американские контингенты в Афганистане и Ираке до инаугурации Байдена, - CNN

17 ноября, 2020, 13:30

По информации американских журналистов, действующий президент США Дональд Трамп намерен сократить американские контингенты в Ираке и Афганистане до 15 января

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, командующие контингентов уже извещены о намерениях администрации 45 президента США Дональда Трампа.

Журналисты заявляют, что Пентагон приказал командирам быть готовыми начать сокращение числа американских военных в Афганистане и Ираке до 2500 человек.

Сейчас в Афганистане находится около 4500 американских военных, а в Ираке - почти 3000.

Пентагон и Белый дом пока не ответили на официальные запросы CNN.

Отметим, по предварительным результатам, бывший вице-президент США Джо Байден был избран президентом. Инаугурация новоизбранного президента США должна состояться 20 января 2021 года.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо