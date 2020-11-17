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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты совершили один обстрел

Сутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты совершили один обстрел

В понедельник, 16 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В вечернее время с временно оккупированного поселка Пикуза враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил вследствие враждебного обстрела не зафиксировано.

# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннее сведения о ситуации в районе ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Понедельник, 16 ноября 2020 г.

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