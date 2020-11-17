Сутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты совершили один обстрел
17 ноября, 2020, 07:20
В понедельник, 16 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"В вечернее время с временно оккупированного поселка Пикуза враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил вследствие враждебного обстрела не зафиксировано.
# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннее сведения о ситуации в районе ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Понедельник, 16 ноября 2020 г.
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