Степанов: среди молодежи наблюдаются случаи тяжелого течения COVID-19

17 ноября, 2020, 08:02

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об осложнении течения заболевания коронавирусом у молодежи

Об этом Степанов сказал в программе "Свобода слова" на ICTV.

"COVID-19 очень быстро распространяется и сейчас мы видим уже осложнения случаев у молодых людей - они очень тяжело переносят эту болезнь", - сказал Степанов.

При этом министр назвал лучшим способом борьбы с распространением коронавируса тотальный карантин, но признал, что государство не может позволить себе это.

"Именно поэтому мы вынуждены находить те противоэпидемические мероприятия и предлагать их вместе с эпидемиологами, с которыми мы их выстраиваем, исходя из нашей экономической ситуации. Лучший способ - это полный карантин, но мы просто не в состоянии на него пойти, согласно расчетам Минфина и Минэкономики ", - добавил Степанов.

Напомним, по прогнозу ВОЗ, Украина сможет получить вакцину от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

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