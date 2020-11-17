Шмыгаль анонсировал пять цифровых решение для борьбы с пандемией COVID-19

17 ноября, 2020, 11:57

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал цифровые решения для борьбы с пандемией COVID-19

Об этом Шмыгаль сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Сегодня хочу представить пять основных цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине и которые будут введены в ближайшее время", - сказал Шмыгаль.

Так, по словам Шмыгаля, будет цифровизована информация о фактах наличия и подозрения инфекционных заболеваний, совершенствование мобильного приложения "Действуй Дома" с внедрением возможности уплаты штрафа онлайн за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, планируется внедрить электронный рецепт на лекарства и, в частности, необходимые для борьбы с COVID антибиотики, а также электронное направление на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени.

Еще одним решением Шмыгаль назвал внедрение QR-кодов для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами общественные заведения. Сейчас подчеркнул Шмыгаль, такая система действует только в Великобритании и украинское правительство планирует, что Украина второй в мире внедрит этот механизм.

Напомним, 14 ноября, в Украине начал действовать установленный Кабмином карантин выходного дня.

При этом целый ряд украинских городов отказался выполнять это предписание правительства.

К ним присоединились Ивано-Франковск и Днепр .

В то же время, народные депутаты предложили разработать законопроект по поддержке ресторанного и развлекательного бизнеса на время действия карантина выходного дня.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малым предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" , а также идти работать в больнице в связи с введением карантина выходного дня.

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