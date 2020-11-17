С Ломаченко покончено: Лопес объяснил, почему отказал украинцу в реванше
Об этом Теофимо Лопес-старший заявил YouTube-канала Johnny's Fight Palace.
По словам тренера, реванш не имеет смысла еще и потому, что преимущество американца над Украинской в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) была бесспорной.
"Для чего давать Ломаченко реванш? Чтобы мы его нокаутировали? Он и сам не пойдет на реванш. Ломаченко выйдет и скажет, что перед рематч хочет сделать какую-то другую фигню. С этим парнем покончено. Если бы бой вышел близким, возможно, реванш состоялся. мы могли бы дать ему еще один чертов шанс, но он не хотел оставлять нам никаких шансов ", - сказал Лопес-старший.
Он подчеркнул, что в контракте на первый бой не было опции реванша.
"Этот парень нас не уважал. И он делал все это дерьмо, поскольку хотел показать всему миру, что мы фальшивки, что мы ненастоящие. Лома не согласился включать в контракт опцию реванша, поскольку все бы говорили, что он боится проиграть. Он не защитил себя ", - пояснил тренер.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 17 ноября стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа
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