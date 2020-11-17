С Ломаченко покончено: Лопес объяснил, почему отказал украинцу в реванше

17 ноября, 2020, 11:47

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира американца Теофимо Лопеса заявил, что Василий Ломаченко не получит права на реванш из-за того, что не включил эту опцию в контракт на первый бой

Об этом Теофимо Лопес-старший заявил YouTube-канала Johnny's Fight Palace.

По словам тренера, реванш не имеет смысла еще и потому, что преимущество американца над Украинской в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) была бесспорной.

"Для чего давать Ломаченко реванш? Чтобы мы его нокаутировали? Он и сам не пойдет на реванш. Ломаченко выйдет и скажет, что перед рематч хочет сделать какую-то другую фигню. С этим парнем покончено. Если бы бой вышел близким, возможно, реванш состоялся. мы могли бы дать ему еще один чертов шанс, но он не хотел оставлять нам никаких шансов ", - сказал Лопес-старший.

Он подчеркнул, что в контракте на первый бой не было опции реванша.

"Этот парень нас не уважал. И он делал все это дерьмо, поскольку хотел показать всему миру, что мы фальшивки, что мы ненастоящие. Лома не согласился включать в контракт опцию реванша, поскольку все бы говорили, что он боится проиграть. Он не защитил себя ", - пояснил тренер.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

17 ноября стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа

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