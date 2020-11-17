Российские войска обстреляли позиции ООС с противотанкового гранатомета под Новотроицким
17 ноября, 2020, 14:03
17 ноября около 10:00 враг обстрелял украинские позиции в Новотроицким
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара во время брифинга .
"По состоянию на 12:00 текущих суток, на Донецком направлении было зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Около 10:00 утра, противник произвел три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в направлении населенного пункта Новотроицкое", - сообщил пресс-секретарь.
По информации штаба, потерь с украинской стороны от обстрела россиян нет.
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