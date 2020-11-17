Россия создаст военно-морскую базу в Красном море

17 ноября, 2020, 10:57

Россия договорилась с Суданом о размещении военно-морской базы в Красном море

Об этом сообщает " Голос Америки " со ссылкой на обнародованный документ Минобороны РФ.

Согласно договору, Судан предоставит России в бесплатное пользование участок земли и возможность пользоваться портовой инфраструктурой. База будет состоять из логистического центра, где будет размещено до 300 человек а также судоремонтного блока. Там смогут находиться до четырех кораблей ВМС, включая с атомными двигателями, пишет издание Defense News о сделке. Россия же согласилась бесплатно поставлять оружие и военное оборудование для воздушной обороны базы.

Эта база станет первой базой России в Африке со времени развала СССР, имел базу на острове Нокра с 1978 до 1991 года.

В прошлом месяце США объявили о планах устранить Судан из перечня стран-спонсоров терроризма, после отставки Омара аль-Башира в результате пмасових протестов в 2019 году. Саудовская Аравия и ОАЭ остаются важными игроками в Судане и оказывают финансовую помощь новому правительству, пишет Радио Свобода.

Русская служба ВВС пишет , что база будет размещена в городе Порт-Судан.

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