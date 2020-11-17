Разумков пошутил, что "в некоторой степени он уже президент"

Об этом говорится в интервью Разумкова немецкому изданию "Welt", передает Украинская правда.

"Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о высокой должности. Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Украина имеет большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях. На украинском моя должность - голова парламента, на немецком - президент парламента. Следовательно, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", - сказал Разумков.

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