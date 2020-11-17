Рада приняла закон о погашении более 30 млрд грн долгов Укрнафты

17 ноября, 2020, 16:01

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4119 о внесении изменений в государственный бюджет Украины, предусматривающих погашение 30,35 млрд грн долгов Укрнафты

Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту закона, НАК "Нафтогаз" получит от Кабинета министров 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа на условиях публичных специальных обязанностей (ПСО), признает эту компенсацию как доход, на который будет начислено 5,95 млрд грн налога на прибыль.

В свою очередь НАК "Нафтогаз" должен будет оплатить Укрнафте за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 году 15,1 млрд грн, а также авансовый платеж за газ будущего добычи в размере 24,1 млрд грн.

Ожидается, что так Укрнафта погасит 30,35 млрд грн долгов.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у Укрнафты в результате сделок купли-продажи газа составят 6,2 млрд грн. Поэтому суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках этих операций составит 42,5 млрд грн.

При этом избыток поступлений в сумме 10,3 млрд грн направят на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с COVID-19 (8,9 млрд грн) и финансирование расходов на реструктуризацию угольной отрасли (1,4 млрд грн).

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