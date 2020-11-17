Рада обязала Кабмин предупреждать об изменениях в карантине за неделю до внедрения

17 ноября, 2020, 14:42

17 ноября после провала отмены "карантина выходного дня" Верховная Рада приняла постановление, которое заставляет Кабмин сообщать об изменениях в карантинном режиме за 7 суток до внедрения

За соответствующий проект постановления проголосовали 303 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Принято постановление заставляет правительство сообщать об изменениях карантинного режима не позднее чем за 7 дней до их внедрения.

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"Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятия), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении ", - говорится в тексте постановлении.

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