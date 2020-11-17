"Вероятность такой встречи нулевая": Бессмертный относительно заявлений о проведении саммита Нормандской четверки

17 ноября, 2020, 21:10

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Вероятность такой встречи нулевая. Потому что ни результаты предыдущего саммита, ни нынешнее состояние диалога, ни условия, в которых происходит нынешняя ситуация, не говорят о том, что такая встреча возможна не только тет-а-тет, но и онлайн", - заявил Бессмертный.

По его мнению есть ощущение, что в украинской делегации в ТКГ что-то преувеличивают.

"Какие механизмы работают, чтобы эта встреча нормандская состоялась? Ответ прост. Механизмов этих нет. Почему? Потому что по протоколу нормандских форматов, им должна предшествовать встреча политических советников МИД, встреча министров иностранных дел, встреча глав правительств, которой ни разу не состоялось в этом процессе, и встреча глав государств", - подчеркнул Бессмертный.

Напомним, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что пока политические советники договариваются о проведении саммита Нормандской четверки до конца 2020 года.

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