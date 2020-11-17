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Espreso.tvОбщество"Перемирие" на Донбассе: оккупанты из гранатомета обстреляли позиции вблизи Новотроицкого

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты из гранатомета обстреляли позиции вблизи Новотроицкого


фото: pressjfo.news
В течение суток 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"В течение этого периода, 17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

ООС уверяет, что угрозы жизни украинским защитникам не было, поэтому и огонь в ответ не открывали.

За сутки силы ООС разминировали 11 гектаров земли и передали на уничтожение почти полсотни взрывоопасных предметов.

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