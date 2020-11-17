"Перемирие" на Донбассе: оккупанты из гранатомета обстреляли позиции вблизи Новотроицкого
17 ноября, 2020, 18:12
В течение суток 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
"В течение этого периода, 17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.
ООС уверяет, что угрозы жизни украинским защитникам не было, поэтому и огонь в ответ не открывали.
За сутки силы ООС разминировали 11 гектаров земли и передали на уничтожение почти полсотни взрывоопасных предметов.
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