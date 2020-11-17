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Espreso.tvОбщество"Карантин выходного дня": как поддержать экономику и спасти украинцев. Владимир Гройсман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

"Карантин выходного дня": как поддержать экономику и спасти украинцев. Владимир Гройсман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

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"Карантин выходного дня": как поддержать экономику и спасти украинцев - об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".

 

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