"Карантин выходного дня": как поддержать экономику и спасти украинцев. Владимир Гройсман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
17 ноября, 2020, 14:03
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"Карантин выходного дня": как поддержать экономику и спасти украинцев - об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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