"Демарш мэров - это протест людей": Гройсман о заявлениях против карантина выходного дня

17 ноября, 2020, 16:44

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что протест мэров против введения карантина выходного в городах, это в первую очередь "демарш народа"

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

По его словам, главная проблема Украины - это не только коронавирус.

"Наша главная проблема - это некомпетентность и неспособность правительства и премьера в такое сложное время удержать эту ситуацию. Демарш мэров - это не только демарш мэров, это демарш людей. Посмотрите, как вчера-позавчера перекрывают предприниматели дороги и говорят: "Дайте нам работать, потому что нам не на что жить". Тем более посмотрите, 11 (ноября, - ред.) приняли решение, 12-го (ноября, - ред.) опубликовали, а 14 (ноября, - ред.) все должны закрыться. Это бессмысленные решения", - отметил Гройсман.

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Он отметил, что решение о введении карантина выходного дня должно было нарабатываться с мэрами, предпринимателями и врачами.

"Я считаю, что любое решение, во-первых, должно быть наработано с мэрами. Мэры - это партнеры, а не враги. С предпринимателей - обязательно. С врачами, эпидемиологами, которые могут определить, сценарии и т.д. Но, вообще, я сторонник того, чтобы у нас был разработан четкий план, сценарий. В таком-то сценарии - мы принимаем такой набор решений. В таком-то сценарии - другой", - отметил Гройсман.

Напомним, 11 ноября правительство приняло решение вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.

Также в Украине введен карантин "выходного дня" .

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