Правительство выделило средства на мобильные госпитали в Киеве, Одессе и Краматорске, - Степанов

17 ноября, 2020, 11:31

На внеочередном заседании правительства было выделено 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для больных COVID-19 в Киеве, Одессе и Краматорске

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге, передает " Цензор.НЕТ ".

"Продолжает увеличиваться количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем различные варианты, чтобы увеличить количество коек, чтобы всем пациентам была оказана помощь. Вчера (16 ноября - Ред.) на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Всего были выделены 118 млн гривен ", - отметил Максим Степанов.

Миинистр отметил, что для обустройства мобильных госпиталей выбрали Киев, Одессу и Краматорск.

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