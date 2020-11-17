 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство выделило средства на мобильные госпитали в Киеве, Одессе и Краматорске, - Степанов

Правительство выделило средства на мобильные госпитали в Киеве, Одессе и Краматорске, - Степанов


фото: reuters
На внеочередном заседании правительства было выделено 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для больных COVID-19 в Киеве, Одессе и Краматорске

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге, передает " Цензор.НЕТ ".

"Продолжает увеличиваться количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем различные варианты, чтобы увеличить количество коек, чтобы всем пациентам была оказана помощь. Вчера (16 ноября - Ред.) на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Всего были выделены 118 млн гривен ", - отметил Максим Степанов.

Миинистр отметил, что для обустройства мобильных госпиталей выбрали Киев, Одессу и Краматорск.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

17 ноября, 2020 вторник

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать