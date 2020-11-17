Правительство выделило средства на мобильные госпитали в Киеве, Одессе и Краматорске, - Степанов
17 ноября, 2020, 11:31
На внеочередном заседании правительства было выделено 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для больных COVID-19 в Киеве, Одессе и Краматорске
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге, передает " Цензор.НЕТ ".
"Продолжает увеличиваться количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем различные варианты, чтобы увеличить количество коек, чтобы всем пациентам была оказана помощь. Вчера (16 ноября - Ред.) на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Всего были выделены 118 млн гривен ", - отметил Максим Степанов.
Миинистр отметил, что для обустройства мобильных госпиталей выбрали Киев, Одессу и Краматорск.
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