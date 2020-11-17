Правительство упростило процедуру импорта кислородных емкостей для борьбы с COVID-19

17 ноября, 2020, 13:51

Кабинет министров разрешил закупать кислородные емкости по упрощенной процедуре, а также расширил перечень товара для борьбы с COVID-19, ввоз которых в Украину освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1112 от 16 ноября.

Так, постановление предусматривает разрешить закупку и импорт по упрощенной процедуре систем снабжения медицинских газов, емкостей для сжатых и сжиженных газов, а также товаров, необходимых для предотвращения распространения COVID-19, а также освободить их от уплаты НДС при ввозе на таможенную территорию Украины.

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