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Espreso.tvЭкономикаПравительство передаст ОТГ более 2 млн га сельхозземель

Правительство передаст ОТГ более 2 млн га сельхозземель


фото: growhow.in.ua
Кабинет министров принял постановление, которое запускает механизм полноценной передачи земель сельскохозяйственного назначения объединенным территориальным общинам (ОТГ)

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Согласно сообщению, Кабинет министров принял постановление №1113, которая запускает механизм полноценной передачи земель сельскохозяйственного назначения ОТГ.

По словам главы Госгеокадастра Романа Лещенко, это решение является важным шагом в реализации земельной реформы президента Украины Владимира Зеленского в части земельного децентрализации и передачи более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель органам местного самоуправления.

В пресс-службе также добавили, что это постановление является следующим этапом реализации процесса передачи земель на места, к которому Госгеокадастр проводил подготовку в последнее время.

"На протяжении последнего месяца они готовили всю необходимую документацию для того, чтобы передача земель ОТГ могла быть проведена максимально оперативно. Поэтому сегодня я с большой радостью поставлю задачу начать заключительный этап этой кропотливой работы всей нашей команды", - сообщил Роман Лещенко.

Лещенко также призвал глав ОТГ обращаться в областные управления с необходимой документацией для получения сельскохозяйственных участков.

  • Напомним 15 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность общин.

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