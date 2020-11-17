Правительство передаст ОТГ более 2 млн га сельхозземель
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Согласно сообщению, Кабинет министров принял постановление №1113, которая запускает механизм полноценной передачи земель сельскохозяйственного назначения ОТГ.
По словам главы Госгеокадастра Романа Лещенко, это решение является важным шагом в реализации земельной реформы президента Украины Владимира Зеленского в части земельного децентрализации и передачи более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель органам местного самоуправления.
В пресс-службе также добавили, что это постановление является следующим этапом реализации процесса передачи земель на места, к которому Госгеокадастр проводил подготовку в последнее время.
"На протяжении последнего месяца они готовили всю необходимую документацию для того, чтобы передача земель ОТГ могла быть проведена максимально оперативно. Поэтому сегодня я с большой радостью поставлю задачу начать заключительный этап этой кропотливой работы всей нашей команды", - сообщил Роман Лещенко.
Лещенко также призвал глав ОТГ обращаться в областные управления с необходимой документацией для получения сельскохозяйственных участков.
- Напомним 15 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность общин.
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