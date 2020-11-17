Политические советники договариваются о проведении саммита нормандской четверки до конца года, - Арестович

17 ноября, 2020, 19:19

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что сейчас политические советники договариваются о проведении саммита Нормандской четверки до 2020 года

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

Арестович заметил, что Ураина выступает за нормандский саммит для подведения итогов прошлогодних договоренностей и достижения решений на высшем уровне, что делать дальше для урегулирования на Донбассе. И предлагает провести саммит до конца 2020 года.

"И сейчас как раз политические советники, насколько мне известно, хотя это не моя парафия... Но мне это известно, договариваются об организации именно такой встречи. Там идет практическая работа. А их (русских, - ред.) заявления в прессе - это обычное раскачивание нашего общества", - подчеркнул он.

Он также добавил, что на переговорах украинская сторона предлагает провести обмен пленными до 24 декабря.

Напомним, Эммануэль Макрон поддержал Зеленского в вопросе необходимости проведения нормандского саммита .

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