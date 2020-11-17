Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией из-за непринятых законопроектов

17 ноября, 2020, 17:05

Под зданием Верховной Рады 17 ноября произошли столкновения между митингующими и полицией

Об этом сообщила корреспондент Еспресо Валерия Пашко.

"После того, как люди узнали, что законопроекты, которые они требовали принять - не приняты, они решили прорваться мимо ограды, стоящей вокруг здания парламента. Правоохранители не пропускали людей к зданию и поэтому произошли столкновения. Сейчас полиции, примерно вдвое меньше, чем митингующих, но их до нескольких сотен", - сказала журналистка.

Парламент должен принять законопроект об отсрочке введения обязательных кассовых аппаратов для второй - четвертой групп налогообложения. Но только 17 нардепов поддержали этот законопроект.

"Хотя это был даже не тот законопроект, который требовали ФОПовцы под Радой 17 ноября с самого утра. Потому что некоторые отрасли по этому законопроекту, который был в повестке дня, все равно должны иметь кассовые аппараты. И именно потому, что кассовые аппараты отменят, но не для всех - ФОПовцы выступали против этого законопроекта ", - отметила корреспондент.

Кроме того, под Радой митингующие хотели отмены карантина выходного дня. Такое постановление было в повестке дня, однако за него проголосовали 149 нардепов. Также митингующие требовали отставки главы финансового комитета.

Комитет Рады по вопросам финансов рекомендовал 17 ноября перенести введение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Напомним, Верховная Рада не смогла принять проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП) второй-четвертой групп.

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