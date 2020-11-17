Победитель ЛЧ может покинуть "Реал" ради клуба Ярмоленко
17 ноября, 2020, 18:54
Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас может перейти в лондонский "Вест Хэм"
Об этом сообщает Defensa Central.
Английский клуб всерьез заинтересован в услугах 27-летнего футболиста. Руководство "Вест Хэма" уже контактировало с "Реалом" о возможном трансфере Диаса и планирует оформить трансфер в январе 2021-го года.
Действующий контракт Мариано Диаса с "Реалом" рассчитан до 2023-го года, а его зарплата составляет 4,5 млн евро в год. В нынешнем сезоне он сыграл всего 14 минут.
В 2017 году доминиканец выиграл кубок Лиги чемпионов.
- Напомним, 6 октября "Вест Хэм" разорвал контракт с полузащитником сборной Англии Джеком Уилширом.
- 7 октября "Вест Хэм" отдал в аренду "Порту" Фелипе Андерсона, который был конкурентом Ярмоленко.
- 12 ноября стало известно, что французский нападающий Оливье Жиру собирается покинуть лондонский "Челси" ради "Вест Хэма".
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