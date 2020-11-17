 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПобедил Ляшко: ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Гунько

Победил Ляшко: ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Гунько

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Анатолия Гунько народным депутатом. Он победил на довыборах в Раду в 208 округе

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"17 ноября ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208 Гунько Анатолия Григорьевича", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что Гунько баллотировался от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Отметим, что по итогам выборов в этом округе в Черниговской области, за Гунько проголосовали 21 245 избирателей. Он на несколько процентов обошел бывшего народного депутата и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

17 ноября, 2020 вторник

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать