Победил Ляшко: ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Гунько
17 ноября, 2020, 16:13
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Анатолия Гунько народным депутатом. Он победил на довыборах в Раду в 208 округе
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"17 ноября ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208 Гунько Анатолия Григорьевича", - говорится в сообщении.
В ЦИК добавили, что Гунько баллотировался от пропрезидентской партии "Слуга народа".
Отметим, что по итогам выборов в этом округе в Черниговской области, за Гунько проголосовали 21 245 избирателей. Он на несколько процентов обошел бывшего народного депутата и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.
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