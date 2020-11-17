Победил Ляшко: ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Гунько

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"17 ноября ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208 Гунько Анатолия Григорьевича", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что Гунько баллотировался от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Отметим, что по итогам выборов в этом округе в Черниговской области, за Гунько проголосовали 21 245 избирателей. Он на несколько процентов обошел бывшего народного депутата и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

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