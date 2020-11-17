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Espreso.tvСпортОтец Лопеса считает себя лучшим тренером мира после победы над Ломаченко

Отец Лопеса считает себя лучшим тренером мира после победы над Ломаченко


фото: Getty Images
Теофимо Лопес-старший, отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, считает себя лучшим тренером в мире

Об этом сообщает vRINGe.

Американец уверен, что его сын, Теофимо Лопес станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

"Ты дважды станешь абсолютным чемпионом. Такого никогда не делали. То, что ты сделал сейчас, никто не делал раньше. Многие боксеры и бывшие боксеры будут счастливы за тебя, но многие будут ненавидеть. Ты уже знаешь несколько из них. Я говорил всем - я не хочу слышать о Ломаченко и Папаченко (прим. - Анатолий Ломаченко) опять. Я - лучший тренер на планете, - сказал Лопес-старший.

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