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Espreso.tvСпортЛуческу заставил журналиста извиняться из-за выдуманной новости об отставке

Луческу заставил журналиста извиняться из-за выдуманной новости об отставке


фото: Getty Images
Румынский журналист, распространивший информацию о том, что Мирча Луческу покинет киевское "Динамо", извинился перед тренером

Об этом сообщает Sport.ro.

Луческу уверен, что фейковые новости, которые распространяют румынские СМИ, негативно влияют на его имидж.

"Это просто выдумка, которая вредит отношениям со всеми. Я не знаю, как можно придумывать такие "новости", особенно в нынешний сложный период. Готовимся к матчам чемпионата, к организации зимних сборов. Я не собираюсь сдаваться в любом случае. Мне нужно выполнить контракт, и я надеюсь его выполнить. Впервые я выгляжу трусом по отношению к клубу. Я уже разговаривал с тем, кто сообщил эту новость первым, он извинился. В такой ситуации не может быть и речи об отказе работать дальше", - рассказал Мирча Луческу.

Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в групповой этап Лиги чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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