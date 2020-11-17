Луческу заставил журналиста извиняться из-за выдуманной новости об отставке
Об этом сообщает Sport.ro.
Луческу уверен, что фейковые новости, которые распространяют румынские СМИ, негативно влияют на его имидж.
"Это просто выдумка, которая вредит отношениям со всеми. Я не знаю, как можно придумывать такие "новости", особенно в нынешний сложный период. Готовимся к матчам чемпионата, к организации зимних сборов. Я не собираюсь сдаваться в любом случае. Мне нужно выполнить контракт, и я надеюсь его выполнить. Впервые я выгляжу трусом по отношению к клубу. Я уже разговаривал с тем, кто сообщил эту новость первым, он извинился. В такой ситуации не может быть и речи об отказе работать дальше", - рассказал Мирча Луческу.
Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в групповой этап Лиги чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
- 13 ноября стало известно, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу готов стать консультантом сборной Румынии по футболу.
- 16 ноября сообщалось, что Луческу решил покинуть Украину зимой.
- После этого главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он покинет Украину зимой.
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