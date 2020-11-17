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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты провели в ОРДЛО масштабные военные учения с уточнением планов боевых действий против Объединенных сил

Оккупанты провели в ОРДЛО масштабные военные учения с уточнением планов боевых действий против Объединенных сил


фото: reuters
По информации украинского ГУР, россияне провели командно-штабные учения

Об этом сообщает Главное управление разведки, отметил представитель Минобороны на брифинге.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск. На прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях произошло масштабное командно-штабные учение с привлечением сил территориальной обороны. Особое внимание уделялось отработке вопросам обеспечения устойчивости системы управления и связи за счет развертывания новых запасных командных пунктов ", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что в ходе обучения комиссиями генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов против Объединенных сил.

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