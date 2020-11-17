Облачно с прояснениями и мороз: какой будет погода 18 ноября
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
18 ноября, теплее всего будет на Западе +8°C...+11°C. В то же время на Востоке синоптики прогнозируют мороз и облачную с прояснением погоду. Столбик термометра опустится до -1°C...-3°C.
На юге страны будет относительно теплее. Воздух прогреется до +2°C...+8°C. В северных областях синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и 0°C...+2°C.
Пасмурно будет только в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
Киев в среду окутает солнечная, но прохладная погода. Температура воздуха максимально прогреется до 0°C...+2°C.
На всей территории Украины прогнозируют без осадков.
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