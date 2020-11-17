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Espreso.tvОбществоОАСК открыл производство о запрете "Партии Шария"

ОАСК открыл производство о запрете "Партии Шария"

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску гражданина Виктора Шария к Министерствуо юстиции Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины. Напомним, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста по непринятию решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария" , - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

  • Напомним, что в Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием запретить Партию Шария.

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