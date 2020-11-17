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Espreso.tvЭкономикаНардеп от "Слуги народа": Мы отсрочим РРО, просто нужно наработать компромиссный законопроект

Нардеп от "Слуги народа": Мы отсрочим РРО, просто нужно наработать компромиссный законопроект

Верховная Рада отсрочит введение РРО (регистраторов расчетных операций), для этого необходимо разработать комплексный и компромиссный проект закона

Об этом заявил Василий Мокан, нардеп от "Слуги народа", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Сейчас есть две крайности: либо отменить полностью РРО, либо максимальная фискализация. Надо выработать компромиссный вариант, и я уверяю, что у нас внутри фракции сейчас активные дискуссии, надо в обязательном порядке отсрочить введение РРО для представителей малого бизнеса, для которых это можно сделать, не двигая рисковые группы", - сказал нардеп.

Он убежден, что законопроект, который сегодня не набрал необходимого количества голосов для принятия (226), "не способен был объединить ни зал, ни предпринимателей".

Нардеп заверил: "Мы все равно пойдем на отсрочку РРО.

Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".

С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.

С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.

Верховная Рада 17 ноября во второй раз провалила голосование за проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП.

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