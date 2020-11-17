Набрал взяток на 200 тыс. грн: ГБР задержало руководителя областного отделения Укртрансбезопасности

17 ноября, 2020, 14:02

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили руководителя одного из областных управлений Укртрансбезопасности в систематическом получении взяток от перевозчиков

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации ведомства, чиновник систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячные взятки в сумме от 20 тыс. до 100 тыс. грн. Перевозчики должны были платить взятку чтобы избежать проверок на несоблюдение лицензионных условий, соблюдение законодательства при грузовых перевозок и перемещения грузовиков международного сообщения.

Кроме того, чиновник способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты, выдачи разрешений на перевозку пассажиров и лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов по перевозке пассажиров на городских и пригородных сообщениях.

В пресс-службе отметили, что в течение сентября-ноября 2020 года правоохранители задокументировали более 40 фактов вымогательства и получения взяток на общую сумму свыше 200 тыс. грн.

Следователи ГБР задержали фигуранта 16 ноября в служебном кабинете во время очередного получения части взятки за уменьшение суммы штрафа в правонарушениях.

В ведомстве отметили, что в настоящее время решается вопрос о сообщение должностному о подозрении в вымогательстве и получении взяток, а также избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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