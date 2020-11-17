На Ривненщине похитили мужчину, который "торговал" наркотиками

17 ноября, 2020, 21:44

Один подозреваемый уже арестован, еще двое - под домашним арестом

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Ривненской области, передает Еспресо.Захид.

"При процессуальном руководстве Ривненской местной прокуратуры 21-летнему, 22-летнему и 26-летнему жителям областного центра сообщено о подозрении в похищении человека, разбое и вымогательстве, совершенным по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователями установлено, что трое мужчин, которые действовали по предварительному сговору, во время встречи с 28-летним жителем Ривне и 52-летним жителем области под предлогом, что те якобы торгуют наркотиками, незаконно требовали по 10 тысяч долларов с каждого. При этом злоумышленники угрожали насилием.

"Продолжая свою преступную деятельность, подозреваемые незаконно похитили одного из пострадавших, вопреки его воле поместили в салон автомобиля марки BMW E60 и повезли его в направлении села Дядьковичи, Ривненского района. Другой пострадавший поехал добровольно", - отмечают правоохранители.

За городом произошел разбой: злоумышленники забрали золотую цепочку, которая стоит ориентировочно 34 тысячи гривен.

Постановлениями Ривненского городского суда одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а двум другим - домашний арест. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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