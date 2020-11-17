На оккупированном Донбассе произошел пожар на шахте, есть пострадавшие, судьба четырех горняков неизвестна
17 ноября, 2020, 15:40
Во вторник, 17 ноября, на оккупированном Донбассе произошел пожар на шахте имени Скочинского
Об этом сообщают подконтрольные оккупационным силам СМИ.
В шахте работали 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность. Судьба четырех горняков остается неизвестной.
Во время спасательных работ пострадали три бойца оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-