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Espreso.tvОбществоНа оккупированном Донбассе произошел пожар на шахте, есть пострадавшие, судьба четырех горняков неизвестна

На оккупированном Донбассе произошел пожар на шахте, есть пострадавшие, судьба четырех горняков неизвестна

Во вторник, 17 ноября, на оккупированном Донбассе произошел пожар на шахте имени Скочинского

Об этом сообщают подконтрольные оккупационным силам СМИ.

В шахте работали 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность. Судьба четырех горняков остается неизвестной.

Во время спасательных работ пострадали три бойца оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда.

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