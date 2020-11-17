На оккупированном Донбассе произошел пожар на шахте, есть пострадавшие, судьба четырех горняков неизвестна

17 ноября, 2020, 15:40

Во вторник, 17 ноября, на оккупированном Донбассе произошел пожар на шахте имени Скочинского

Об этом сообщают подконтрольные оккупационным силам СМИ.

В шахте работали 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность. Судьба четырех горняков остается неизвестной.

Во время спасательных работ пострадали три бойца оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда.

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