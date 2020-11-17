На Одесчине столкнулись военный тягач и микроавтобус, есть пострадавшая

Об этом сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

"Военная прокуратура Одесского гарнизона по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Лиманском районе Одесской области между тягачом, транспортировавшим военную технику, и Mercedes Sprinter 17 ноября 2020 года внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Халатное отношение к военной службе)", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала пассажирка гражданского авто - ее госпитализировали с переломами плеча, бедра и ребер.

Следствие проверяет версию о халатном отношении к военной службе должностных лиц одной из воинских частей Одесской области, непринятии ими мер, направленных на сопровождение негабаритной военной техники по автомобильной дороге, а также несоблюдении требований безопасности при эвакуации вооружения, что привело к столкновению.

Сейчас назначена трассологическая и автотехническая экспертизы, а также исследуется причастность других лиц к совершению правонарушения.

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