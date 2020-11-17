На Львовщине во время уборки парка грузовик наехал на коммунальщика

Об этом сообщает Полиция Львовской области, информирует "Еспресо.Захид".

"Происшествие случилось вчера на улице Парковой в городе Городок. Во время уборки и вывоза сухих листьев у работников одного из местных коммунальных предприятий сломался грузовик ГАЗ. Мужчины пытались собственными силами устранить неисправность, но во время ремонта автомобиль неожиданно тронулся, наехав при этом на одного из коммунальщиков - 59-летнего местного жителя. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Городецкой местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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