На Луганщине заглушили радио террористов "ЛНР", - волонтер
Об этом сообщил волонтер Мирослав Гай.
"Официально заявляю, что сигнал радио" Народной милиции ЛНР "который запустили под открытие нового КПВВ в городе Счастье - заглушен. Фонд Мир и Ко. Организация помощи военным и Общественная организация" ГРУППА ПАТРИОТ "заглушили в городе Счастье сигнал радио Комбат ФМ", - написал Гай.
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Зато жители Счастья могут слушать украинское военное радио Армия FM.
"Вместо пропогандиських радио оккупантов, жители Счастья могут слушать радио Армия ФМ на волне 91,9. У ТЭЦ и на КПВВ Армия ФМ звучит на частоте 92,1 фм. Радио оккупантов заглушен. Оно звучит в лесу. Пророссийские граждане имеют возможность пойти с приемниками за пределы города, и послушать радио оккупантов среди сосен. Слава Украине! " - добавил Гай.
Официально заявляю, что сигнал радио "Народной милиции ЛНР" который запустили под открытие нового КПВВ в городе Счастье -...Опубликовано Мирославом Гаем Понедельник, 16 ноября 2020 г.
- Напомним, ранее комитет Рады одобрил законодательные изменения, предлагают лишать вещателя лицензии за оправдание российской агрессии.
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