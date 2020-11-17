На Луганщине заглушили радио террористов "ЛНР", - волонтер

17 ноября, 2020, 11:19

В Луганской области общественные активисты заглушили в городе Счастье радио террористов "ЛНР"

Об этом сообщил волонтер Мирослав Гай.

"Официально заявляю, что сигнал радио" Народной милиции ЛНР "который запустили под открытие нового КПВВ в городе Счастье - заглушен. Фонд Мир и Ко. Организация помощи военным и Общественная организация" ГРУППА ПАТРИОТ "заглушили в городе Счастье сигнал радио Комбат ФМ", - написал Гай.

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Зато жители Счастья могут слушать украинское военное радио Армия FM.

"Вместо пропогандиських радио оккупантов, жители Счастья могут слушать радио Армия ФМ на волне 91,9. У ТЭЦ и на КПВВ Армия ФМ звучит на частоте 92,1 фм. Радио оккупантов заглушен. Оно звучит в лесу. Пророссийские граждане имеют возможность пойти с приемниками за пределы города, и послушать радио оккупантов среди сосен. Слава Украине! " - добавил Гай.

Официально заявляю, что сигнал радио "Народной милиции ЛНР" который запустили под открытие нового КПВВ в городе Счастье -... Опубликовано Мирославом Гаем Понедельник, 16 ноября 2020 г.

Напомним, ранее комитет Рады одобрил законодательные изменения, предлагают лишать вещателя лицензии за оправдание российской агрессии.

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