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Espreso.tvЭкономикаНа фоне новостей о включении Tesla в список S & P 500 акции компании за час выросли на $ 40 млрд

На фоне новостей о включении Tesla в список S & P 500 акции компании за час выросли на $ 40 млрд


фото: reuters
В первый час после объявления новости о вхождении Tesla в список S & P 500 стоимость акций компании выросла на 12%

Об этом пишет Electrek .

Согласно сообщению, акции компании Tesla резко пошли вверх после официальной новости компании о присоединении в список S & P 500.

По данным портала, в первый час после объявления новости стоимость акций Tesla выросла на 12% или более чем 40 млрд долларов США рыночной капитализации.

Отмечается, что включение компании Маска индексу S & P 500 ожидалось прежнему после того, как она пять кварталов подряд демонстрировала резкий рост в стоимости и стала одной из самых ценных компаний в мире.

  • Отметим, S & P 500 - это биржевой индекс, который измеряет показатели деятельности 500 крупных компаний, акции которых котируются на фондовой бирже.

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