Мировой рейтинг благосостояния: Украина поднялась на 4 позиции, но все еще последняя среди стран Европы
Об этом сообщает Legatum Institute.
Согласно рейтингу благосостояния стран, который Институт составляет ежегодно, Украина оказалась на 92 месте, поднявшись на четыре ступени по сравнению с прошлым годом.
В общем аналитики оценивают 167 стран. Они изучают уровень безопасности, личной свободы социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования, и состояние экологии.
Так, согласно данным исследования, среди всех показателей в Украине наихудшая ситуация с безопасностью и социальной средой. Кроме того, значительные проблемы наблюдаются с инвестиционной средой и системой здравоохранения.
Лучшие оценки Украина получила за систему образование и управления, а также при жизни.
Отметим, что в первую пятерку рейтинга благосостояния вошли Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. Заперли рейтинг Сомали, Чад, Йемен, Центральная Африканская Республика и Южный Судан.
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