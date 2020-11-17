Мировой рейтинг благосостояния: Украина поднялась на 4 позиции, но все еще последняя среди стран Европы

17 ноября, 2020, 10:00

В мировом рейтинге благосостояния от Legatum Institute Украина оказалась на 92 позиции, но все еще остается последней среди стран Европы

Об этом сообщает Legatum Institute.

Согласно рейтингу благосостояния стран, который Институт составляет ежегодно, Украина оказалась на 92 месте, поднявшись на четыре ступени по сравнению с прошлым годом.

В общем аналитики оценивают 167 стран. Они изучают уровень безопасности, личной свободы социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования, и состояние экологии.

Так, согласно данным исследования, среди всех показателей в Украине наихудшая ситуация с безопасностью и социальной средой. Кроме того, значительные проблемы наблюдаются с инвестиционной средой и системой здравоохранения.

Лучшие оценки Украина получила за систему образование и управления, а также при жизни.

Отметим, что в первую пятерку рейтинга благосостояния вошли Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. Заперли рейтинг Сомали, Чад, Йемен, Центральная Африканская Республика и Южный Судан.

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